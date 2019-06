Canapa Festival Forlì 2019 a tutto food | dalle piadine di canapa ai biscotti | fino

laragnatelanews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Al via dal 7 al 9 giugno la quarta edizione delpresso il Parco Fluviale di Castrocaro Terme. La kermesse dedicata allatorna anche quest’anno con un programma ricco di eventi, ospiti e speciali iniziative che consacrano la manifestazione come un punto di riferimento del settore a livello locale e nazionale. La manifestazione offrirà un’ampia panoramica sull’attuale settore dellanei suoi molteplici usi, attraverso eventi informativi che vedranno la presenza di ospiti illustri del mondo scientifico, medico, universitario, legale, agricolo e istituzionale. Uno dei fiori all’occhiello dell’evento è proprio il settoreche con oltre dieci punti offre una vasta offerta di prodotti legati alla. Negli oltre 20.000 MQ troveranno spaziotruck con stuzzicherie vegane e in, miele e crepes allain, pizza alla ...

