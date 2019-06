Tutte le maglie dei Mondiali femminili

Classifiche Giro d’Italia 2019 - diciottesima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La Valdaora-Santa Maria di Sala, di 221 km, è stata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019: le quattro Classifiche principali sono così variate al termine della frazione che ha visto il successo di Damiano Cima, il quale ha beffato per pochi metri il gruppo. Di seguito tutte le graduatorie aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – CARAPAZ Richard Movistar Team 20 79:44:22 2 2 – NIBALI Vincenzo Bahrain Merida 1:54 3 3 – ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quindicesima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Non cambiano i leader delle Classifiche al termine della quindicesima del Giro d’Italia 2019, 232 km da Ivrea a Como. L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) resta saldamente in maglia Rosa e riesce anche ad aumentare il proprio margine nei confronti di Primoc Roglic (Jumbo-Visma). Pavel Sivakov (Team INEOS) difende anche oggi la maglia bianca, mentre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Arnaud Démare (Groupama-FDJ) conservano ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quattordicesima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambia la maglia Rosa al termine della quattordicesima del Giro d’Italia 2019. Nel tappone alpino da Saint-Vincent a Courmayeur, l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) è riuscito con uno spettacolare attacco a ribaltare la classifica generale e balzare al comando. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) rafforza invece la sua maglia azzurra, mentre Pavel Sivakov (Team INEOS) riesce a difendere quella bianca. La maglia ciclamino resta invece ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambiano nuovamente i possessori delle maglie al Giro d’Italia 2019. Al termine della tredicesima tappa, 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale, la maglia azzurra torna sulle spalle di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mentre quella bianca passa a Pavel Sivakov (Team INEOS), che diventa il nuovo migliore giovane. Jan Polanc (UAE-Team Emirates) riesce invece a limitare i danni sulla salita finale e a difendere la maglia Rosa, mentre quella ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate le Classifiche del Giro d’Italia 2019 al termine della dodicesima tappa. Nella prima frazione in cui era presente una vera salita è esplosa la corsa con Jan Polanc (UAE-Team Emirates) che va in fuga e si prende la maglia Rosa. Con il passaggio al comando sul GPM del Montoso, Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) è la nuova maglia azzurra, mentre Hugh Carthy (EF Education First) diventa il miglior giovane. L’unica maglia che non ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - undicesima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambia la maglia cicaliamo del Giro d’Italia 2019 al termine dell’undicesima tappa. Grazie al secondo posto odierno e ai risultati del traguardo volante, balza al comando Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che supera Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Non cambia nulla invece ai vertici della classifica generale, con Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che resta saldamente in maglia Rosa, mentre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Nans Peters (AG2R ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - nona tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Diversi cambiamenti nelle Classifiche del Giro d’Italia al termine della nona tappa. La cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino ha rivoluzionato la top 10 della classifica generale, in cui resta comunque al comando Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che difende la maglia Rosa. Cambia invece il possessore della maglia bianca, con il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale) che diventa il nuovo miglior giovane. Giulio ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - settima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La settima tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta dallo spagnolo Pello Bilbao (Astana), che ha battuto i compagni di fuga con un attacco nel finale. Valerio Conti (UAE-Team Emirates) riesce a difendere la maglia Rosa e resta al comando della classifica generale, dove sale in seconda posizione José Joaquin Rojas (Movistar) in fuga anche oggi. Scende quindi in terza Giovanni Carboni (Bardiani – CSF), che mantiene comunque la maglia ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - sesta tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate tante Classifiche al Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire tutte le graduatorie di tutte le maglie aggiornate. Maglia Rosa 1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 25h 22’ 00” 0’ 00” 2 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 25h 23’ 41” 01’ 41” 3 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 25h 24’ 09” 02’ 09” 4 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 25h 24’ 12” 02’ 12” 5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 25h 24’ 19” 02’ 19” 6 POR ANTUNES Amaro ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quinta tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Non cambiano i possessori delle maglie al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2019, 140 km da Frascati a Terracina. Con la vittoria odierna Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) rafforza la leadership nella classifica a punti e mantiene quindi la maglia ciclamino. In maglia Rosa resta Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che guida sempre la classifica generale davanti a Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Il ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quarta tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Succede di tutto nel finale della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, con una caduta negli ultimi chilometri che sconvolge la corsa e causa diversi distacchi in classifica. Sul traguardo di Frascati vince Richard Carapaz (Movistar), mentre lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chiude sesto e rafforza la propria maglia Rosa guadagnando diversi secondi sui rivali diretti. Non cambiano i leader della altre Classifiche con Pascal Ackermann ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - terza tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La Vinci-Orbetello, di 220 km, è stata la terza tappa del Giro d’Italia 2019: le quattro Classifiche principali sono così variate al termine della frazione che ha visto il declassamento di Elia Viviani e la vittoria di Fernando Gaviria. Di seguito tutte le graduatorie aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – ROGLIC Primož Team Jumbo-Visma 10:21:01 2 2 – YATES Simon Mitchelton-Scott 0:19 3 3 – NIBALI Vincenzo Bahrain Merida ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - seconda tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Il campione nazionale tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia 2019, andando così a vestire anche la maglia ciclamino. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) è passato invece in testa a entrambi i GPM di giornata, consolidando così la maglia azzurra. Non cambia la classifica generale nelle prime posizioni con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che mantiene la maglia Rosa. Di ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - prima tappa : Tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La cronometro inaugurale di Bologna ha subito delineato la classifica del Giro d’Italia 2019. La prima tappa di questa 102ma edizione è stata vinta dallo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che sarà quindi il primo corridore ad indossare la maglia Rosa. Alle sue spalle si è piazzato a 19” il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), terzo invece a 23” Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), seguito a 28” da Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Miguel ...