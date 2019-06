Tennis – Fognini in top 100 | l’elogio di Barazzutti | “lo ha strameritato! Ha la

Tennis - Ranking Atp in tempo reale : Fabio Fognini n.10 della classifica mondiale! : A causa della sconfitta patita oggi al Roland Garros, Stan Wawrinka non può più scavalcare Fabio Fognini nella classifica ATP, e così, dato che i sei Tennisti ancora in corsa nello Slam parigino sono già tutti davanti al nostro portacolori, il ligure è certo di essere da lunedì il nuovo numero dieci del mondo. Di seguito la classifica aggiornata in tempo reale del Ranking ATP: classifica ATP in tempo reale (Top 20) 1 Novak Djokovic SRB 12355 2 ...

Tennis - Fabio Fognini diventa top10 se…le possibili combinazioni. Decisiva la sfida Federer-Wawrinka : Si è concluso ieri, al termine di una battaglia di 4 set durata quasi tre ore, l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros 2019. Il Tennista ligure si è fermato agli ottavi di finale dello slam parigino con il tedesco Alexander Zverev dopo essere anche passato in vantaggio di un parziale, per poi subire la rimonta del numero 5 del ranking mondiale. Il nativo di Arma di Taggia può comunque ritenersi soddisfatto del proprio torneo e più in ...

Tennis : Roland Garros. Fognini vola agli ottavi - Caruso eliminato : ottavi di finale al Roland Garros per la terza volta in carriera e pienamente in corsa per la top ten. Fabio Fognini non tradisce le attese

Tennis - Fabio Fognini e il sogno top-10 : le possibili combinazioni per centrare l’obiettivo : Il Roland Garros 2019 ieri ha riservato liete notizie ai nostri portacolori. Il successo sorprendente di Salvatore Caruso contro il ben più quotato Gilles Simon, padrone di casa, e del nostro n.1 Fabio Fognini ha fatto sorridere gli appassionati di Tennis del Bel Paese. In particolare, il ligure, sceso sul campo n.1 contro l’argentino Federico Delbonis nel match di chiusura del programma, ha messo in mostra un gioco, a tratti, degno del ...

Roland Garros – Fognini avanza spedito! Il Tennista azzurro spazza via Delbonis dopo 4 set : Fabio Fognini accede ai sedicesimi del Roland Garros grazie al successo ottenuto su Federico Delbonis: il tennista azzurro supera il turno in 4 set Fabio Fognini avanza spedito nel main draw del Roland Garros. dopo il successo nel match d’esordio su Andreas Seppi, in quello che è stato un derby tutto italiano, il tennista di Arma di Taggia si è ripetuto nei trentaduesimi di finale battendo l’argentino Federico Delbonis (numero 75 ATP) in 2 ...

Tennis : Roland Garros. Fognini vince derby con Seppi - Bolelli fuori : Tennis, Roland Garros: Fabio Fognini si aggiudica il derby tricolore contro Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso

Tennis - Ranking ATP (27 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.12 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, nel giorno del suo esordio al Roland Garros 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), altro grande favorito per il successo a Parigi. In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), tornato a calcare la terra rossa francese ieri, sconfiggendo il ...

Tennis - Fabio Fognini alla vigilia del Roland Garros : “Parigi è il mio torneo preferito - voglio lasciare un segno” : Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Roland Garros 2019 e l’esponente principale del movimento azzurro sembra determinato e sicuro. Fabio Fognini ha infatti appena concluso un breve ritiro di tre giorni a San Marino dopo ha potuto lavorare con Corrado Barazzutti per mettere a punto la condizione e sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione. Dalle pagine del Corriere dello Sport il ...

Tennis : Fognini a ridosso della top 10 Atp - Djokovic e Halep leader : Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp Fabio Fognini guadagna una posizione, sale all'11esimo posto (best ranking) e si conferma il primo Tennisti

Tennis - Ranking ATP (20 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini è n.11 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ...

Tennis - Fabio Fognini annuncia il forfait a Ginevra - al suo posto wild card per Alexander Zverev : Fabio Fognini dà appuntamento direttamente al Roland Garros: il ligure, eliminato agli ottavi da Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d’Italia di Roma, ha rinunciato a disputare il torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, che oggi vede partire le qualificazioni e domani il tabellone principale. Il ligure dunque giocherà direttamente il secondo Slam stagionale: al suo posto concessa una wild card al tedesco Alexander Zverev, eliminato a ...