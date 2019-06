Meteo Roma del 04-06-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : previsioni per mercoledì 5 giugno : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 5 giugno Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono ampi spazi di sereno. Tempo asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +29°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 5 giugno Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a locali nubi, isolati temporali pomeridiani sui ...

Meteo Roma del 04-06-2019 ore 06 : 10 : Meteo Un saluto dalla redazione per il nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberta fresca al nord e qualche pioggia fin dal mattino a iniziare Dalle Alpi Centrali mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali su tutto l’arco alpino residui fenomeni in serata con possibili sconfinamenti sulle zone montane piemontesi nella notte al centro il sole prevalente al mattino prima che al pomeriggio o mensili stabilità specie ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 4 giugno : Meteo Roma: previsioni per martedì 4 giugno Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube sparsa al mattino, sole prevalente al pomeriggio. Cieli poco nuvolosi nelle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +29°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 4 giugno Condizioni di tempo stabile nella mattinata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; locali temporali al pomeriggio su Appennino e zone interne del basso Lazio, ...

Meteo : assaggio d’estate sul litorale romano - numerose presenze : Dopo settimane di Meteo incerto e temperature al di sotto della media, oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, sono numerose le presenze sul litorale romano, in un primo assaggio d’estate. Non si registra il pienone ma da metà mattinata l’afflusso è aumentato progressivamente, soprattutto verso le spiagge di Maccarese, Ostia, Fiumicino e Fregene, con traffico sulle principali arterie dirette sulla costa. L'articolo Meteo: ...

Meteo Roma del 01-06-2019 ore 06 : 10 : Meteo venerdì trovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino sia in pianura che i suoi rilievi al pomeriggio possibili brevi temporali sulle Alpi sempre soleggiato altrove tempo stabile in serata al centro del mattino eccetto lungo le coste adriatiche con locali piogge al pomeriggio instabilità convettiva presente tra Lazio ...

Meteo Roma : previsioni per sabato 1 giugno : Meteo Roma: previsioni per sabato 1 giugno Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio localmente anche compatta. Non si esclude invece qualche acquazzone o temporale pomeridiano domenica ma in rapido esaurimento già in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 1 giugno sabato tempo asciutto e soleggiato al ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 31 maggio : Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 31 maggio Cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata, mentre al pomeriggio non si escludono isolate piogge o acquazzoni. Tempo asciutto nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 31 maggio Nuvolosità irregolare nella mattinata su gran parte del territorio; locali piogge o temporali nel pomeriggio sui settori centro meridionali, più ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per piene dei fiumi e frane : “Per la giornata di venerdì 31 non si segnalano fenomeni Meteorologici significativi ai fini dell’Allerta. Il codice colore Arancione nell’Allerta che riguarda la zona della Pianura Emiliana Centrale è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia, sollecitati dalla lunga sequenza delle piene di maggio“: la protezione civile regionale ...