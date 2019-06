“Io sono figlio di un prete italiano | voglio parlare con Papa Francesco”

Harrison Ford : “Io sono Indiana Jones - nessuno dopo di me” - : Niccolò Sandroni Harrison Ford non vuole altri attori nel ruolo di Indiana Jones dopo di lui: "Quando me ne andrò io, lui se ne andrà con me" Harrison Ford è Indiana Jones e questo sarà per sempre: l’attore non vuole sentir parlare di altri interpreti per questo ruolo. Nella sua carriera Harrison Ford è stato Han Solo nella saga di Star Wars, Rick Deckard in Blade Runner, ha contribuito a rendere grande Jack Ryan nei film tratti dai ...

Caso Prati - Eliana Michelazzo : “Io sono malata mentalmente. Ogni Natale facevo regali al mio marito immaginario e così faceva mia mamma” : “Farò le mie cure psicologiche, mi farò seguire da qualcuno. Ora vatti a fidare di qualcuno. Io sono malata mentalmente. Ogni volta che sentivo una moto pensavo fosse Simone Coppi che veniva a prendermi. Non sto bene e voglio curarmi”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo a Radio Radio. L’ex manager di Pamela Prati ha confessato a “Live-Non è la D’Urso” l’inesistenza di Mark Caltagirone e ...

Vittorio Feltri : “Io non mi tingo i capelli - mica sono Berlusconi che mette la moquette” : Ospite di “Un giorno da Pecora” su Rai Radio1, Vittorio Feltri ha parlato dei suoi capelli, chiarendo una volta per tutte che non se li tinge. “I miei sono bianchi, ma la cosa mi lascia indifferente, è normale che accada. Metto solo un prodotto che impedisce l’ingiallimento del bianco dei capelli, una cosa che dà il senso di sporco, e siccome io non sono sporco cerco di apparire nel miglior modo possibile. Ma non mi tingo i ...

Nino Caianiello - chi è “il capo del sistema feudale” per le nomine della politica. “Io sono il sole - la terra mi gira intorno” : “Abbiamo in mano la provincia, punto. Io non mi muovo… io faccio il sole e la terra mi gira intorno”. Si esprime così Nino Caianiello, detto ‘il mullah’, parlando con uno dei suoi fedelissimi nel marzo del 2018. Una conversazione intercettata dagli inquirenti che hanno messo in luce il sistema corruttivo che ruotava attorno alla figura del ras gallaratese di Forza Italia. Il quadro tracciato nelle carte dell’inchiesta descrive nel ...

Salone del Libro di Torino 2019 - c’è l’editore “fascista” di Salvini : rinunciano Wu Ming - Ginzburg e Zerocalcare. Murgia : “Io vado proprio perché ci sono i neofascisti” : Polemiche e defezioni al Salone del Libro di Torino. La casa editrice Altaforte – il cui editore Francesco Polacchi ha rivendicato a Un giorno da pecora di essere “fascista nell’unico senso possibile” – parteciperà all’evento presentando l’autobiografia di Matteo Salvini “Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio“ scritta da Chiara Giannini con prefazione di Maurizio Belpietro. Una ...

Sara Gama : “Io capitana azzurra - sono il volto dell’Italia già globale” : capitana della nazionale, due scudetti e una Coppa Italia con la Juve e un Mondiale davanti. Sara Gama sa che il calcio femminile ha bisogno di facce note per crescere ed è felice di metterci la sua. ...

Atletica - Semenya pensa al ritiro : “Io sono e sarò sempre questa. Ho finito” : Dopo la sentenza del Tas, che obbliga l'atleta sudafricana, vincitrice dell'oro negli 800 metri alle Olimpiadi di Rio del 2016, ha una cura ormonale per continuare a correre, Caster Semanya ha detto basta: "Sapere quando andar via è saggio. Avere la capacità di farlo coraggioso. Farlo a testa alta dignitoso".Continua a leggere

Fiera cannabis a Milano - il manifesto “Io non sono una droga” scatena polemiche. Sala : “Messaggio sbagliato e pericoloso” : L’immagine stilizzata di una foglia di marijuana sovrapposta a quella del Duomo di Milano. E una scritta in maiuscolo: “Io non sono una droga”. È il manifesto pubblicitario, comparso in questi giorni per le strade della città meneghina, che ha trasformato in un caso politico la 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, la Fiera internazionale della canapa prevista dal 3 al 5 maggio agli East End Studios di via Mecenate. Una manifestazione ...

Festa Liberazione - quando Matteo Salvini diceva : “Io antifascista? Non sono anti - oggi sono pro” : In un'intervista del 2015 ai nostri microfoni Matteo Salvini, che allora era già segretario della Lega, spiegava perché non avrebbe partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile: "Non mi definisco antifascista, perché quelli che si dicono tali sono gli stessi che poi impediscono alla Lega di parlare nei comizi nelle piazze".Continua a leggere

Live non è la D’Urso - Alba Parietti vs Barbara D’Urso : “Queste trasmissione sono un tritacarne”. “Io volo alto” : “I programmi della D’Urso sono lo scempio della dignità umana. Non siamo per niente in buoni rapporti, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo”, queste le parole pronunciate da Alba Parietti nel 2017 a TvTalk. L’opinionista ha scelto, nonostante i vecchi dissapori, di essere ospite di Live-Non è la D’Urso dove Giuseppe Cruciani, anche lui presente in studio, ha colto ...

Charles Leclerc : “Io favorito? Sono nato per essere n. 1” : Il ragazzo ha indubbiamente qualcosa di speciale. Charles Leclerc non è un pilota qualunque e lo si capisce anche guardandolo negli occhi, sulle palafitte del paddock di Shanghai, mentre lo incontriamo per la prima intervista da nuovo fenomeno Ferrari. Gli Sono bastate due gare per trasformarsi in principe, lui che arriva da Montecarlo, bucare lo s...