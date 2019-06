Glifosato | AIAB | “Monsanto Bayer sul banco degli imputati | bisognerebbe rispettare il

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) “Nonostante i tentativi di smorzare i rumori intorno ai danni provocati dal, il colosso Monsanto /continua a salire sul palco. Questa volta accusato da alcuni organi di stampa francesi di aver assoldato falsi giornalisti, scienziati e contadini per raccontare che l’erbicida RoundUp non è cancerogeno. Purtroppo anche la stampa italiana, proprio di recente, non è stata esente da interventi irridenti il biologico e le denunce sul glifosate,” spiega in una nota l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica. “Da tempo diciamo che Monsanto, ora inglobata da, altera le prove relative ai danni provocati dal gliofosato e cerca in tutti i modi, grazie alla sua potenza economica, di controllare l’informazione riguardante uno dei suoi principali prodotti. Le tracce di una collusione con gli interessi dell’industria agrochimica e ...