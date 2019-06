Esce la graphic novel ' Brigate rosso sangue'

liberoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Padova, 4 giu. (AdnKronos) - Ferrogallico Editrice annuncia l'uscita del terzo volume della collana "Anni '70". Dopo "Il Rogo di Primavalle" e "Sergio Ramelli", a 45 anni dall'uccisione dei militanti del Msi Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, è la volta la". I

MEGustaChannel : THE SPIDER KING - IL GRAPHIC NOVEL DI SIMONE D'ARMINI E JOSH VANN ESCE GIOVEDI' 13 GIUGNO - andrewmyniard : oggi a scrivere un essay di graphic design per mia sorella, ragazzi se mi esce questo voglio, vi scrivo qualsiasi c… -