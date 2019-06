blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Stasera, 4, su La7 in prima serata andrà in onda l'di, il talk show condotto da Giovanni Floris. In primo piano le reazioni di Movimento 5 Stelle e Lega alle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dal Premier Giuseppe Conte. Durante la trasmissione ci sarà spazio anche per i temi economici e quelli legati a cultura, costume e società. Immancabili la copertina satirica di Gene Gnocchi e i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Inizio previsto alle ore 21.15, subito dopo Otto e mezzo. Non comunicati, per il momento, gli ospiti in studio e in collegamento.pubblicato su TVBlog.it 0411:12.

SerieTvserie : DiMartedì, ultima puntata stagionale 4 giugno 2019 - tvblogit : DiMartedì, ultima puntata stagionale 4 giugno 2019 -