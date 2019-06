Calciomercato Bari | si balla sulle punte | non solo Antenucci | occhi su Dionisi e Mazzeo

Calciomercato Bari - attaccante e portiere le priorità : Antenucci e Frattali idee concrete : Calciomercato Bari – Il Bari inizia a programmare il futuro. Il presidente Luigi De Laurentiis pensa in grande e guarda in Serie A per l’attacco e la porta. Per quanto riguarda il reparto avanzato, oltre ai tanti esterni in rosa (Simeri, Floriano, Negli) si cerca una prima punta esperta. Il sogno è Mirko Antenucci, attaccante della Spal, ma la concorrenza è forte. Per la porta vicino il ritorno di Marfella dopo il prestito ...

Calciomercato Bari - sarà rivoluzione : tra confermati e nuovi acquisti : Calciomercato Bari – Cavalcata impressionante del Bari che ha disputato una stagione molto importante nel campionato di Serie D che si è conclusa con la promozione in Serie C, adesso l’obiettivo è confermarsi anche in terza categoria, non sarà di certo facile considerando altre piazze molto importanti che saranno ai nastri di partenza nella prossima stagione. sarà rivoluzione come riporta il ‘Corriere dello Sport’. ...

Calciomercato Bari - il punto : l’obiettivo è sfoltire - scatta anche l’ora di Brienza : Dopo il fallimento, il Bari è ripartito con entusiasmo. Insediamento di De Laurentiis nella proprietà e dominio del girone I di Serie D, ma non ci si vuole fermare. Grossi investimenti saranno fatti per recitare un ruolo da protagonista anche in un difficilissimo raggruppamento meridionale di Serie C. E’ chiaro che, per rendere competitiva la squadra, dovrà essere messa in atto una mezza rivoluzione, andando a prendere calciatori di ...