Audi e One Ocean Tour con Mauro Pelaschier

Audio - testo e traduzione di On Graveyard Hill dei Pixies - semi-divinità del basso plettrato : Ascoltare On Graveyard Hill dei Pixies significa ritrovarsi nel vortice degli anni '90, quelli di Where Is My Mind? e Gigantic, e proprio quest'ultimo brano ci fa riassaporare tutta la sporcizia del basso plettrato che un tempo era proprio di Kim Deal e oggi, degnamente, è impugnato da Paz Lenchantin, la stessa che militò negli A Perfect Circle nell'album "Mer De Noms" (2000) e negli Zwan, il fallimentare ...

Ascolti TV | Social Auditel 3 Giugno 2019 : GF 16 sprint verso la finale - il pubblico si scatena con mezzo milione di Tweet : Social Auditel 3 Giugno 2019: GF 16 la finale è a un passo. La D'Urso regina del lunedì sera Social Manca pochissimo ormai alla finalissima della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il pubblico risponde con grandi numeri triplicando le tendenze. L’hashtag ufficiale #GF16 ha registrato +55.500 ...

Buon compleanno ClAudio Lippi - Checco Zalone - Matteo Greggi… : Buon compleanno Claudio Lippi, Checco Zalone, Matteo Greggi… …Raùl Castro, Sandro Gamba, Luca Sabatelli, Grazia Maria Spina, Eddy Ottoz, Luca de Filippo, Maurizio Mattioli, Andrea Rossi, Rosanna Cancellieri, Luisa Gnecchi, Alberto Fortis, Elisabetta Gardini, Donatella Ferranti, Maurizio Bernardo, Dorina Bianchi, Enrico Papi, Gianluigi Nuzzi, Luigi di Biagio, Rafael Nadal, Mara Bizzotto, Amauri, Michela Murgia, Gaetano d’Agostino, Pasquale ...

Manuel e Giulia - dopo UeD la promessa : la reazione di Antonio Moriconi e KlAudia : Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo Uomini e Donne: le news sulla coppia Le ultime news su Manuel Galiano e Giulia Cavaglià? Che domande! Vengono direttamente da Instagram, dove lui ha dedicato un post davvero speciale alla sua nuova fidanzata. Come inizio non c’è male, diciamocelo, anche se i due ne hanno da fare di […] L'articolo Manuel e Giulia, dopo UeD la promessa: la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia proviene da Gossip e ...

U&D : il pubblico vorrebbe KlAudia e Moriconi tra i tronisti della nuova stagione : Il 31 maggio si è conclusa la stagione 2018/2019 del Trono classico di Uomini e Donne, con l'ultima puntata incentrata sulla scelta della tronista torinese Giulia Cavaglia. Adesso i fan del programma guardano già alla prossima stagione e stanno iniziando a porsi delle domande sui possibili tronisti di settembre. Al momento due nomi su tutti sembrerebbero i favoriti: Klaudia, la non scelta di Andrea Zelletta e Antonio, la non scelta di Teresa ...

Equitazione - Global Champions Tour Amburgo 2019 : ritiro per Emanuele GAudiano - ancora bene Daniel Deusser : Nella seconda ed ultima gara della tappa di Amburgo del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, si ritira Emanuele Gaudiano su Caspar 232, unico azzurro in gara. Vittoria per la statunitense Margie Goldstein-Engle su Dicas, che chiude con un netto in 72″95, con un ampio margine sul transalpino Roger Yves Bost su Sunshine du Phare, secondo in 74″96. A completare il podio la terza piazza ...

Camera - settimana in commissioni riunite : Audizione del commissario Ue per il Clima : Nel corso della settimana le commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato svolgeranno l’audizione del commissario europeo per l’azione per il Clima e l’energia, Miguel Arias Cañete. Le commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, in sede di esame di deliberazioni del Governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, proseguiranno l’esame ...

Uomini e Donne - tra le coppie di questa edizione Lorenzo e ClAudia - Andrea e Natalia : Sono ben otto le coppie che si sono formate quest'anno negli studi di Uomini e Donne: tra scelte nel Castello e fidanzamenti in diretta su Canale 5, tutti i protagonisti del Trono Classico hanno avuto il lieto fine che sognavano. Oggi, al termine della stagione del dating-show, è toccato a Giulia Cavaglià prendere la sua decisione finale: la torinese, esattamente come è accaduto ad Angela Nasti e ad Andrea Zelletta nei giorni scorsi, ha avuto un ...

Solcando Le Onde di Tonino Carotone racconta l’orrore della morte in mare con il Coro dell’Antoniano (Audio e testo) : Solcando Le Onde di Tonino Carotone è il nuovo singolo del cantautore che nei primi 2000 si era reso popolare con Me Cago En El Amor, ma che a questo giro riscopriamo con un testo che parla delle morti in mare e delle tragedie dell'immigrazione, un tema che per gli artisti non è mai scontato. Nell'ultimo anno abbiamo ascoltato i messaggi di Fiorella Mannoia, della scena indie (con The Zen Circus e Motta in prima linea) e di tanti ...

Drip di DrefGold è una maldestra illusione pop che si infetta di trap (Audio e testo) : Drip di DrefGold meriterebbe una menzione speciale per l'intro, un fraseggio di chitarre in clean che crea l'illusione di essere prossimi a un riff degno di una Telecaster o di una Les Paul, ma non sarà così. Il beat e l'autotune creano quel brusco risveglio che fa alzare gli occhi al cielo nel nome di una disperata rassegnazione. Non si voglia intendere, però, che una Fender o una Gibson siano proprie del rock, perché sarebbe uno squallido ...

Rumors Uomini e donne - stagione 2019/2020 : KlAudia e Antonio tra i possibili tronisti : La stagione 2018-19 di Uomini e donne si conclude oggi 31 maggio, con la scelta di Giulia Cavaglià ma già l'attenzione dei fan del programma guarda avanti, ovvero alle puntate del prossimo settembre. La domanda che rimbalza nei social network concerne inevitabilmente i nomi dei prossimi tronisti, che avranno l'onore di sedere sull'ambita poltrona rossa al cospetto di Maria De Filippi. Sebbene ci sia l'estate di mezzo e Temptation Island potrà in ...

MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo 2019 - la quinta edizione dal 16 al 20 ottobre a Roma : Il MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, evento che vede Lucia Milazzotto nel ruolo di direttore editoriale, ritornerà per il quinto anno consecutivo.La quinta edizione della manifestazione, luogo di incontro per le eccellenze dell'industria audiovisiva dove i più importanti operatori del settore possono trovare partner e vedere in anteprima, vendere e acquistare i contenuti di prossima uscita, si terrà a Roma, dal 16 al 20 ottobre 2019, ...

ClAudia Gerini - la confessione : "Perché per sei mesi ho vissuto sotto scorta - un incubo" : Nel film A mano disarmata Claudia Gerini è la giornalista Federica Angeli, che ha condotto inchieste sul clan Spada di Ostia e per questo vive sotto scorta dal 2013. "È una donna dalla forza eccezionale. Io ho vissuto sotto scorta per il mese delle riprese e posso assicurare che è come stare in prig

Annullata la registrazione delle Audizioni di X Factor 13 - si cercano ancora i giudici tra conferme e rumors : Risulta Annullata la registrazione delle audizioni di X Factor 13. La motivazione è nella mancanza dei giudici che avrebbero dovuto già essere designati per le nuova edizione e che ancora mancano all'appello, se si fa eccezione per la conferma di Mara Maionchi che torna al banco per la sua terza edizione consecutiva. Oltre al nome di Mara Maionchi, va ad aggiungersi anche quello di Sfera Ebbasta che quindi conquista una delle poltrone dopo ...