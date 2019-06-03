Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - WhereAppVJT : Con #WhereApp sei sempre informato sulle modifiche alla #viabilità e ai #trasporti in corso in #città...… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TRIONFALE. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E AURELIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E AURELIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E Roma FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E Roma FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; CODE SUL TRATTO ESTERNO ED URBANO DELLA Roma-FIUMICINO FINO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 18:50 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; CODE SULLA Roma-FIUMICINO IN DIREZIONE Roma CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO, DI RIENTRO, SULLA VIA AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E CASAL LUMBROSO VERSO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO; SULLA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; SULLA CRISTOFORO COLOMBO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA VIA DI MACCHIASAPONARA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIASAPONARA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI A NEMI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NEMI E CLIVO FORNELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LA SAGRA LOCALE PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTA IN PROSSIMITA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI ...