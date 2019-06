Governo in crisi | Conte oggi dirà ' cose importanti' | ma Salvini forse guarda già al voto

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.Continua a leggere

Crisi di Governo - M5S e Lega litigano su Tria : Nel Governo si respira un'aria peggiore di giorno in giorno, e le elezioni non sembrano aver concluso la campagna elettorale, bensì paiono quasi averla accentuata. Sembra essere sempre più evidente che Salvini stia pensando in modo reale alla Crisi, così da tornare a nuove elezioni a settembre. La decisione effettiva sembra però Legata in particolare alla risposta che arriverà dalla Ue, in seguito alla lettera inviata dall'Italia dopo che il ...

Crisi di Governo più vicina : elezioni a settembre? : La Crisi di governo è sempre più vicina. Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio. I tre sono al limite,

Governo - crisi dietro l'angolo : Salvini pronto al voto se arriva sanzione ue : Nei giardini del Quirinale, tra gelidi e imbarazzati scambi di saluti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e un abbraccio a uso e consumo dei fotografi tra il capo della Lega e Giuseppe Conte...

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la crisi di Governo : una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

L'ultima tentazione di Salvini : crisi di Governo se arriva la condanna Ue : Nei giardini del Quirinale, tra gelidi e imbarazzati scambi di saluti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e un abbraccio a uso e consumo dei fotografi tra il capo della Lega e Giuseppe...

Lega e 5 Stelle : il dietro le quinte Governo - resta lo spettro della crisi : Sulla lettera di risposta ai rilievi dell'Unione europea si è sfiorata davvero la crisi. Luigi Di Maio, quando ha letto le anticipazioni della missiva del Mef, è andato su tutte le furie. Al di là del giallo sulle due versioni, la convinzione dei 5 Stelle è che la Lega e il titolare del ministero dell'Economia abbiano provato a depotenziare il reddito di cittadinanza... Segui su affaritaliani.it

CRISI Governo : ELEZIONI ANTICIPATE?/ M5s vs lettera Tria e Lega : 'No austerità' : CRISI di GOVERNO, ipotesi ELEZIONI anticipate a fine settembre: lettera Tria a Commissione Ue fa infuriare M5s, attacco diretto a ministro e Lega.

Zingaretti : presto crisi di Governo - Pd non sia impreparato : Zingaretti Pd: Credo che avremo abbastanza presto la crisi di Governo che trascinerà il Paese alle elezioni. Possibile che la Lega userà il M5S

“Non ci sarà la crisi di Governo. A Salvini non conviene” : Mentre tutti continuano a scommettere che il Governo possa avere vita breve, c’è invece chi pensa possa durare davvero fino alla fine. “Si illude chi ha scritto o previsto una crisi di Governo. Salvini ha fatto i suoi conti ed ha deciso che alla Lega non conviene giocare la carta delle elezioni anticipate”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. Che va oltre commentando anche la ...

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Conte sulla crisi di Governo : senza soluzione - si vota a settembre : Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale nel pomeriggio di ieri, il presidente Sergio Mattarella aveva ben chiara la quantità e la gravità dei dossier accumulati sulla scrivania del premier in pochissimi giorni. Ultima solo in ordine di tempo è stata la lettera dalla

Caso Di Maio - il Governo scivola verso la crisi : ipotesi elezioni a fine settembre : ROMA C'è una cosa, una sola, su cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono d'accordo: con ogni probabilità il governo cadrà. Intesa anche sulla road map verso l'abisso...

Venti di crisi sul Governo : ipotesi voto il 29 settembre - allarme in casa grillina : Giuseppe Conte è sembrato «moderatamente» ottimista, fanno sapere dal Quirinale dopo il colloquio del premier con Sergio Mattarella. E l’ottimismo, appunto, si ferma lì, a quell’avverbio che rende tutte le preoccupazioni del capo del governo sul futuro a breve dell’esecutivo. Nella nota del presidente del Consiglio non c’è più traccia della certezz...