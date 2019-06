Charlotte Casiraghi | due abiti da sposa ispirati allo stile di Grace Kelly

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) L'abito Saint Laurent diL'abito Saint Laurent diL'abito dadiL'abito Chanel die la collana diLa collana diDa sempre lontana sia dai cliché reali che dai riflettori,è convolata a nozze con Dimitri Rassam questo week-end, ed esattamente come ci saremo aspettati: in totale discrezione, e di certo non con un classico e pomposo abito bianco. La nipote della splendida, di cui porta fieramente i geni anche nel suo approccio elegante e al tempo stesso anticonformista alla moda, ha infatti optato non per uno, ma per ben due bridal look, entrambi firmati da maison francesi. E che, in diversi dettagli, sembrano proprio rendere omaggio alla figura iconica di sua nonna. Il primo abito, indossato per la cerimonia civile tenutasi a Palazzo Grimaldi, era un mini dress ...

