Viterbo | donna si uccide con un seghetto elettrico in casa e lascia un biglietto

Viterbo - la donna stuprata : "Sesso consenziente? Uno schifo" : Chiara Sarra La 36enne violentata a Viterbo da Chiricozzi e Licci teme minacce e ritorsioni: "Spero restino in carcere, ho paura di loro" "Ho paura di loro". La 36enne che ha denunciato di essere stata presa a pugni, minacciata e stuprata da Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci a Viterbo si sfoga con il suo legale. La violenza sarebbe avvenuta il 12 aprile scorso nell'Old Manners Tavern, un pub nel centro della città frequentato ...

'Siamo ragazzi' - la difesa degli stupratori di Viterbo. Minacce di morte alla donna : I due giovani esponenti di CasaPound interrogati questa mattina dai magistrati. Il Gip parla di 'abusi sessuali compiuti reiteratamente in modo beffardo e sprezzante'

Stupro a Viterbo - quando Chiricozzi scriveva su Instagram : «Difendi la donna» e «stranieri violentatori» : «Viva la famiglia tradizionale», scrive su Instagram Francesco Chiricozzi il primo aprile scorso mettendo tra gli hashtag il Congresso di Verona sponsorizzato dalla Lega ma sconfessato da...

Un consigliere di CasaPound è stato arrestato a Viterbo per aver picchiato e stuprato una donna : Un consigliere di CasaPound del comune di Vallerano è stato arrestato a Viterbo per aver stuprato una donna dopo averla presa a pugni con tanta violenza da farla svenire. La notte di orrore è stata raccontata agli agenti della Mobile e della Digos dalla vittima, una trentaseienne di Viterbo, attirata in trappola da due giovani di 19 e 21 anni. I fatti risalgono al 12 aprile, quando i due, riporta ...

