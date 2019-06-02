Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-06-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI A NEMI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NEMI E CLIVO FORNELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LA SAGRA LOCALE PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTA IN PROSSIMITA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO DI Roma TRA PIAZZA DELLA LIBERTA E VIA COLABONA NEI DUE SENSI IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEL CENTRO ABITATO DI ZAGAROLO NELLE DUE DIREZIONI AD OLEVANO RomaNO PER LA FESTA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD OLEVANO RomaNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ATTIVE TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA Roma CON DIVIETO DI TRANSITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD OLEVANO RomaNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ATTIVE TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA Roma CON DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13, ED IN PIAZZA LAUDENZI CON DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 9 ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA VIA PONTINA ALTRI RALLENTAMENTI, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma ORA GLI EVENTI PER LA PARATA CHE SFILERA’ DOMANI MATTINA DALLE 10.00 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERAN TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SPOSTIAMOCI SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA GENZANO DI Roma E ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA SPOSTIAMOCI SUL LITORALE RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RAGGIUNGIAMO MACCARESE CODE SU VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUTO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LE CODE SONO IN AUMENTO, AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI, ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN ESTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TRIONFALE E AURELIA LE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E CASILINA PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, SI RALLENTA IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. SULLA VIA APPIA TRFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE. SUL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO NAPOLI, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO CHE COINVOLGE 2 AUTOVETTURE TRA LE CORSIE DI EMERGENZA E MARCIA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSDIA DI SORPASSO; AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. RIPERCUSSIONI SUL ...