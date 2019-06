Crisi di governo più vicina | elezioni a settembre?

In caso di Crisi di governo - ci sono tre finestre elettorali possibili : Le elezioni europee hanno messo in fibrillazione la maggioranza di governo , per il ribaltamento dei rapporti di forza tra Lega e M5s, più di qualcuno parla di crisi di governo , anche solo per escluderla. Al momento infatti i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio assicurano di voler proseguire con l'esperienza del governo Conte. Ma se ci fosse una crisi e non si riuscisse a trovare una maggioranza alternativa (cosa che appare quasi ...

La Lega fa sapere che non userà il risultato delle Europee per mettere in Crisi il governo : "Non abbiamo intenzione di usare questo risultato per mettere in crisi il governo". Lo afferma il capogruppo della Lega alla Camera, riccardo Molinari, a Porta a Porta. "M5s e Lega insieme sono oltre il 50%. Certo, il nostro risultato ora ci dà più forza per mettere al centro i nostri temi", aggiunge. Alle 23 i primi exit poll dicono che la Lega è il primo partito a questa tornata elettorale per le Europee con il 27-30%, il Partito ...