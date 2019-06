Calcio | Neymar accusato di stupro | i fatti sarebbero accaduti a Parigi il 15 maggio

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Non arrivano buone notizie per il calciatore brasiliano, fuoriclasse del PSG e della selezione verdeoro,. Il campione, in forza ad uno dei club più ricchi del mondo e ritenuto a giusto titolo uno degli atleti del “Pallone” più forti, è finito al centro dell’attenzione per una vicenda non certo piacevole. L’asso della Seleçao, come riportano alcuni documenti della polizia brasiliana ottenuti dalla Associated Press (fonte: Ansa), èdellodi una donna ancora non identificata. Il fattaccio sarebbe avvenuto il 15ma la donna non avrebbe denunciato la violenza subita a San Paolo in Brasile. Secondo alcune ipotesi i due siconosciuti su Instagram ele avrebbe proposto di uscire a. In Hotel, poi, l’avrebbe violentata trovandosi in uno stato di ubriachezza. Clicca qui per mettere “Mi ...

