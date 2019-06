Tumori | gli oncologi si serviranno delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) La tecnologia dell’intelligenzache già offre le suein svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto aglie grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico l’Ibm Watson Health, grazie al programma Watson for Genomics, consente di lavorare all’a di precisione per soddisfare le crescenti esigenze di cura personalizzata del cancro. Ben 22 studi portati all’ASCO dimostrano come l’intelligenzapossa essere utile ai medici e ai pazienti. Infatti riesce laddove la gestione intensiva di una enorme mole di dati mette in difficoltà i professionisti. Uno dei 22 ...

