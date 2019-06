“Prima ci hanno fatto votare | poi ci hanno ripreso i soldi” | la furia dei pensionati

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) “Salvini e Di Maioreddito di cittadinanza e quota 100, noi li stiamo pagando”. Pino Capone ha 41 anni di contributi, un cappellino rosso e un eloquente cartello bianco: “Si scrive conguaglio, si legge ‘vi abbiamo rubato i soldi’”. Il riferimento, suo e di una piazza San Giovanni gremita die sindacalisti di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, è al taglio alla rivalutazione degli assegni sopra i 1500 euro, varato dal governo gialloverde a fine 2018. Una bomba a orologeria piazzata sotto l’albero mentre ierano distratti dal cenone e dalle luci natalizie. E che ora esplode in un conguaglio da 3,6 miliardi in 3 anni, che le pantere grigie si vedranno addebitare sul prossimo assegno, in aggiunta al taglio già scattato lo corso aprile. In sostanza, l’esecutivo si riprenderà quei soldi che in ...

