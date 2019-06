La buona Italia del Giro 2019 secondo Davide Cassani

Volley femminile - Nations League 2019. Chirichella e Sylla : “Una buona Italia - nonostante il ko. Abbiamo bisogno di tempo” : Niente festa al PalaZoppas di Conegliano, l’Italia ha perso al tie-break contro gli USA nell’incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre sono volate sul 2-1 ma poi si sono fatte rimontare e sono incappate così nella prima sconfitta stagionale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la nostra Nazionale, priva di Paola Egonu out per febbre, poteva davvero fare il colpaccio contro le ...

È barese la focaccia più buona d'Italia : Emanuela Carucci Il premio nazionale è andato a un panificatore di Bari vecchia. L'appuntamento annuale questa volta è andata al pugliese È barese la focaccia più buona d'Italia. Ad aggiudicarsi il premio Tony Fiore, titolare dell'omonimo panificio di Bari vecchia, all'edizione 2019 del FICO Eatalyworld a Bologna. Questo è un appuntamento annuale che si è festeggiato al Teatro Arena. Un parco tematico dedicato al settore ...

Liguria Vs Puglia : eletta la focaccia più buona d’Italia - la vittoria del vincitore è stata schiacciante : La focaccia pugliese, e in particolare quella barese dello storico panificio Fiore, è la più buona d’Italia. A decretarlo, a Bologna, il FICO Eatalyworld, parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. A sfidarsi a colpi di focaccia, Tony Fiore, titolare dell’omonimo panificio, e un panificatore di altissimo livello proveniente dalla Liguria. I due contendenti, inviati espressamente e nominalmente a Fico hanno ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Gavia cancellato? Il Mortirolo è ancora là. Sono felice - una buona settimana” : Primoz Roglic e Vincenzo Nibali hanno incrociato lo sguardo al foglio firma della quindicesima tappa (Ivrea-Como), prosegue la battaglia di nervi tra i due uomini che si stanno dando battaglia per la vittoria del Giro d’Italia: al momento lo sloveno è attardato di 7” dalla maglia rosa Richard Carapaz e ha 1’40” di vantaggio sul siciliano. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha ricevuto la notizia della cancellazione del ...

Mondiale Under 20 - buona la prima per l’Italia : 2-1 al Messico [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Salvini vuole eliminare l'abuso d'ufficio : "Scommetto sulla buona fede degli italiani" : Il leader della Lega Matteo Salvini, all'indomani della decisione di rinviare il Cdm alla settimana prossima, dopo le elezioni europee, si è messo subito al lavoro per giocare le ultime cartucce della campagna elettorale e, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io su Radio 1 Rai, ha già anticipato che se la Lega sarà il primo partito in Italia, la priorità assoluta del governo sarà la flat tax che il Movimento 5 Stelle non sembra voler ...

Salvini : “Via il reato di abuso d’ufficio - scommetto sulla buona fede degli italiani” : Matteo Salvini apre un nuovo contenzioso con Luigi Di Maio, annunciando l’abolizione dell’abuso d’ufficio. «Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato - ha detto ieri sera il vicepremier leghista e ministro dell’Interno nel salotto di Porta a Porta . Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Una buona giornata. Dumoulin aveva male al ginocchio” : Vincenzo Nibali ha lo sguardo risentito di chi ancora non ha digerito la delusione di ieri. Non è proprio andata giù allo Squalo aver perso 16″ da Primoz Roglic per una caduta provocata da Salvatore Puccio, poi duramente attaccato nel dopo tappa (“Uno con la sua esperienza non può girarsi a guardare indietro a 65 km/h”). “Ho passato una buona giornata, niente da segnalare“, il laconico commento del 34enne messinese ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Roger Federer : “Sono davvero felice di essere qui. Spero ci sia una buona atmosfera” : Roger Federer esordirà domani nella sessione diurna del torneo ATP Masters 1000 di Roma: l’elvetico, testa di serie numero 3, è esentato dal primo turno degli Internazionali d’Italia di tennis ed attende il vincitore della sfida tra lo statunitense Frances Tiafoe ed il lusitano Joao Sousa. Nella conferenza stampa odierna lo svizzero si è detto molto felice di essere nella Città Eterna, ma è intervenuto anche sul caro-biglietti che ...

Atletica - World Relays 2019 : Italia quarta con la 4×400 mista senza Lukudo e Howe. buona prova degli azzurri : La 4×400 mista dell’Italia conclude al quarto posto la finale delle World Relays di Yokohama (Giappone), il nostro quartetto chiude la prova col tempo di 3:20.28 nella gara vinta dagli USA (3:16.43) davanti a Canada (3:18.15) e Kenya (3:19.43). Il nostro quartetto ha fatto a meno di Davide Re, Andrew Howe e Raphaela Lukudo che erano stati grandi protagonisti nelle batterie di ieri ma gli azzurri scesi in pista sono riusciti a ...

Giro d’Italia – Mikel Landa in fiducia : “adoro questa corsa - mi sento in buona condizione come nel 2015” : Mikel Landa in fiducia in vista dell’inizio del Giro d’Italia: il ciclista del Movistar Team si sente in buona condizione come nell’edizione 2015 quando finì a podio Tutto pronto per la 102ª edizione del Giro d’Italia, la celebre corsa italiana che percorrerà i tracciati della penisola dall’11 maggio al 2 giugno. Lo start ufficiale avverrà sabato a Bologna. Quest’oggi si sono svolte diverse conferenze ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : che Italia torna da Stettino? Fate - buona la prima : si può sognare! Torna la medaglia dopo 5 anni : Una medaglia di bronzo, tre finali di specialità, un quarto e un sesto posto nel concorso generale individuale. Sono questi i numeri dell’Italia femminile agli Europei 2019 di Ginnastica artistica, risultati importanti perché siamo Tornati sul podio dopo cinque anni d’assenza (l’ultima volta prima di sabato risaliva al 2014 quando Vanessa Ferrari conquistò l’oro al corpo libero a Sòfia 2014) e perché abbiamo assistito al ...

Lippi sarcastico : «Fabbri ha perso una buona occasione per essere applaudito dall’Italia» : Fabbri una occasione persa Marcello Lippi show a Radio Anch’Io Lo Sport. «Il signor Fabbri ha perso una bella occasione per dare un rigore contro la Juve… Sarebbe stato applaudito da tutta l’Italia calcistica». «Battute a parte, il rigore sembrava esserci -aggiunge-. Ti danno un’opportunità di vedere, vai e poi non lo concedi… mi sono meravigliato molto». E l’ha pensata così anche il designatore Rizzoli Allegri Da Lippi anche un ...