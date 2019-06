Bolle balla a ritmo di swing nella notte di Milano

ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2019) Incursione adididel ballerino Roberto. Dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo una serata diall'insegna del festival di danza da lui promosso OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan. Mano per mano con la ballerina della Scala AntoAlbano, ha attraversato la folla di persone radunate are e ha iniziato una performance sulle note di "Effervescent Blues".Alla fine, acclamatissimo da un pubblico ancora stupito, con la stessa grazia e sempre sorridente si è allontanato. OnDance 2019 è, con questa serata, giunta quasi alla sua conclusione, ma la danza è ancora protagonista della città durante il weekend con un intenso calendario di open class al Teatro Burri, un Gala spettacolo agli Arcimboldi e poi il gran ...

