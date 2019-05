VIDEO NBA Finals 2019 | Toronto Raptors-Golden State Warriors | Play of the Day di gara-1

oasport

Fred VanVleet soltanto due anni fa era in D-League, a vincere il titolo della lega di sviluppo della NBA con i905, la franchigia affiliata alla casa madre a. In due anni è riuscito a ritagliarsi un suo spazio all'interno deiveri, e questa notte ha fermato ogni velleità di rimonta deiin-1 delle NBA. Il suo tiro con i piedi sulla linea del tiro da tre (e perciò da due) balla per un po' sul canestro, prima di entrare e far gioire la Scotiabank Arena. IL TIRO DECISIVO DI FRED VANVLEET IN-1 TRACLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

