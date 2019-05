Valentina Vignali | una lettera al Gf la preoccupa Ma fuori non sa cosa è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ormai siamo arrivati quasi alla fine e gli ultimi giorni del Grande Fratello sembrano non passare mai per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. A tarda sera i concorrenti pensano agli affetti e alle situazioni che hanno lasciato prima di iniziare questo percorso più di cinquanta giorni fa.si sfoga con Francesca; la cestista èta per non aver avuto nessun segno da parte del suo compagno Lorenzo, neanche in occasione del suo compleanno festeggiato in Casa. “Non si è palesato neanche il giorno del mio compleanno. Non èniente” afferma la ragazza che in diverse occasioni è stata accusata di aver creato un legame con Daniele che va al di là dell’amicizia e che potrebbe aver scatenato la gelosia del suo compagno. Francesca la ascolta e annuisce, anche lei è d’accordo con il pensiero dell’amica “i fastidi si risolvono dopo, intanto ti fai vedere”; ...

Eliodoro223 : Forse questo Gf sarà servito per salvare Lorenzo il fidanzato da Valentina Vignali. #GF16 - Saverio_94 : Francesca: 'Il fidanzato di Valentina Vignali è scomparso'. Valentina: 'Non fa parte del mondo dello spettacolo'. N… - MarckZe : Ma #Valentina Vignali, la Vignalona, sta sempre a mangiare... #GF16 #GrandeFratello #GrandeFratello16… -