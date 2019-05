Ritocchi emozionali e senza bisturi | ecco il lifting 3 0

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019)il3.0il3.0il3.0il3.0il3.0 I progressi della medicina estetica vanno di pari passo con i cambiamenti della società e, tra questi, anche l’effetto che il principale social network, Instagram, ha sulla gente. Far coincidere l’immagine allo specchio con quella della mente: è questo l’obiettivo per risultati sempre più naturali e soddisfacenti. «Sui social gli utenti usano spesso filtri per modificare la propria immagine. Se una persona chiede un consulto e mi mostra una sua fotografia, prima e dopo il ritocco con i filtri, chiedendomi di somigliare a quell’immagine artefatta, io porto alla sua attenzione gli emotional attribute. ...

