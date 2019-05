Palamara a pm: "Mai ricevuto denaro"

RaiNews : L'ex presidente dell'#Anm Luca #Palamara ascoltato dai pm di Perugia: 'Mai ricevuto denaro'. 'Totale estraneità a f… - McLarenBlogF1 : #Palamara ai pm: 'Mai ricevuto denaro'. 'Estraneo a fatti che hanno leso la mia dignità di uomo' - LaPresse_news : Caso Palamara, il pm interrogato: 'Mai ricevuto denaro, sono innocente' -

Lucasi è dichiarato "totalmente estraneo all'infamante accusa di aver40 mila euro".Lo ha detto nel nuovo interrogatorio ai pm di Perugia, che indagano per corruzione. "Non ho mai, non ho mai avuto rapporti con gli avvocati Amara e Calafiore e, soprattutto,non ho mai perorato il nominativo di Giancarlo Longo per la procura di Gela", ha detto l'ex presidente dell'Anm. "Non ho mai avuto l'intenzione di danneggiare l'aggiunto Paolo Ielo", ha aggiunto.(Di venerdì 31 maggio 2019)