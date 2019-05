Israele | i palestinesi brindano al fallimento di Bibi

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) A Ramallah si brinda. Perché il “parlamento popolato da razzisti e nemici dichiarati deisi è sciolto come neve al sole, e questo è un bene per chi crede ancora nel dialogo e in una pace fondata sulla legalità internazionale e le risoluzioni Onu”, dice ad HuffPost Hanan Ashrawi, più volte ministra, una delle figure più conosciute a livello internazionale della dirigenza palestinese. Subito il voto del 9 aprile, Ashrawi aveva dato un giudizio durissimo del risultato: “Purtroppo gli israeliani hanno in maggioranza votato per candidati impegnati ad arroccarsi nello status quo di oppressione, occupazione, annessione ed esproprio in Palestina, dando vita a “un Parlamento di destra razzista e xenofobo”.L’ex ministra dell’Anp non arretra di un millimetro e ad HuffPost aggiunge: “Anche se al ...

