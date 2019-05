huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un ciclo d’epurazioni ha colpito in Corea del Nord i funzionari ‘responsabili’ deldel secondocon gli Usa di fine febbraio: il capo negoziatore Kim Hyok-chol è stato giustiziato a marzo, mentre Kim Yong-chol, ex braccio braccio del leader Kim Jong-un sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Il Chosun Ilbo, citando una fonte di Seul, riporta che l’operazione è stata voluta dal supremo leader che non ha risparmiato neanche l’onnipresente sorella minore Kim Yo-jong, alla quale ”è stato consigliato di tenere un basso profilo”.Kim Hyok-chol, controparte dello speciale rappresentante americano per il Nord Stephen Biegun, è finito a marzo davanti al plotone d’esecuzione con altri quattro funzionari senior, schierato all’aeroporto di Mirim, per ...

HuffPostItalia : Colpevoli di fallimento. Kim fa giustiziare i negoziatori del summit con gli Usa - avantinoi : RT @BrianoGianluca: I COLPEVOLI DEL FALLIMENTO SONO CALENDA E GENTILONI ANCORA LORO QUELLI BRAVI ! E DI MAIO CI METTERÀ UNA PEZZA ! respon… - GERMYG65 : RT @BrianoGianluca: I COLPEVOLI DEL FALLIMENTO SONO CALENDA E GENTILONI ANCORA LORO QUELLI BRAVI ! E DI MAIO CI METTERÀ UNA PEZZA ! respon… -