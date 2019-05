Tumore dei polmone | il fumo è la causa principale Cosa possiamo fare

L’intelligenza artificiale è più brava dei radiologi a individuare il Tumore ai polmoni : (immagine: Getty Images) Un preludio al futuro della medicina. Le intelligenze artificiali (Ia) presto potrebbero affiancare i clinici anche sul campo della prevenzione e della diagnosi precoce. Un assaggio arriva dalla ricerca realizzata da Google in collaborazione con alcuni centri medici statunitensi per testare un algoritmo di machine learning in grado di riconoscere a partire dalle Tac di pazienti a rischio (fumatori) piccoli tumori ...

Amianto nel motoscafo dell’hotel dei vip a Venezia - pilota muore di Tumore : risarcita famiglia : Per la perizia anche una minima quantità di Amianto è letale se l'esposizione è prolungata nel tempo come accaduto alla vittima, pilota di motoscafo in un hotel di lusso di Venezia per oltre trenta anni. Il Tribunale ha condannato la società che amministra l'albergo a pagare un risarciremo danni alla famiglia per la sofferenza della vittima pari a 165 mila euro.