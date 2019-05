Sicilia | a Santa Flavia la prima spiaggia libera ' senza barriere'

liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Si trova alaattrezzataarchitettoniche della provincia di Palermo. Il percorso facilitato, che comprende una passerella in legno per disabili e una pedana per l’accesso al mare nella splendidadi Sant’Elia, è

LastMinuteStor : ?????? Con la nave gratis il Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia non è mai stato così vicino! Un soggiorno alla… - GabettiBagheria : #APPARTAMENTOINVENDITA?? #nuovo? #luminoso?? #moderno?? #conmansarda?? Sicilia, Palermo, Santa Flavia, in contesto re… - vallodinoto : Santa Croce Camerina #Sicilia #SiciliaBedda -