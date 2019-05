Shampoo naturale fatto in casa

ideegreen

(Di giovedì 30 maggio 2019) Come preparare loin: pochi semplici passaggi per ottenere unoeco-bio per tutti i tipi di capelli. Con l’aggiunta di oli essenziali ad hoc possiamo ottenere unofai da te adatto alle nostre esigenze. (altro…)inIdee Green.

SofiaStefanell : Lo shampoo '94% di origine naturale' incuriosisce anche me, ma mai quanto il 'da oggi solo ingredienti naturali' de… - FotoGaetano : Shampoo e Maschera nutriente dopo sole “nuance” al mallo di noce ! ??Lo shampoo nutriente dopo sole “Nuance” ridona… - ReflexsOfBeauty : ???????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????????? ?????????? ?????? ????????: ?? -