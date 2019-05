Primi bilanci sulla batteria per il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di maggio

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Spuntano in queste ore ifeedback da parte di coloro che negli ultimi giorni hanno avuto la possibilità di provare l'dia bordo delS7. Come avrete notato con l’articolo pubblicato poco meno di una settimana fa, infatti, la patch ha fatto il proprio esordio qui in Italia a bordo dei modelli marchiati Vodafone, stranamente in grado di anticipare anche i no brand. Lecito, dunque, chiedersi come stiano andando le cose sul fronte della durata della. In attesa della piena distribuzione dell’in questione sui variS7, possiamo dire che al momento la patch disi stia rivelando poco significativa. Anzi, non manca chi parla addirittura di un leggero peggioramento sul fronte autonomia una volta portato a termine il download del pacchetto software. Questione da monitorare con grande attenzione nei prossimi ...

