Noemi | spunta un altro video che inchioda l' «uomo nero»

Noemi - spunta una testimone : "Ho visto la targa del killer" : “Ecco il numero della targa del killer”: una donna ha scelto di testimoniare e di non rimanere in silenzio di fronte alla vicenda della piccola Noemi, la bimba ferita nell’agguato di camorra dello scorso 3 maggio a Napoli, organizzato per colpire a morte Salvatore Nurcaro. A riportarlo è Il Mattino.In sintesi, una donna avrebbe memorizzato almeno tre numeri della targa della moto, la ormai famigerata Benelli gialla ...