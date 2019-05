MediasetTgcom24 : Fi, Berlusconi: 'Resto alla guida del partito, congresso in autunno' #forzaitalia - TelevideoRai101 : Berlusconi: resto alla guida,nuova fase - CdrTg5 : RT @MediasetTgcom24: Fi, Berlusconi: 'Resto alla guida del partito, congresso in autunno' #forzaitalia -

"Continuerò are il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre", ha dettoal comitato di presidenza di Forza Italia. annunciando che in autunno si terrà il Congresso nazionale. "Lega e FdI rientrino nella realtà -ha aggiunto- e capiscano che senza di noi non c'é una maggioranza sicura. Con un governo con i 5S non si toglie l'Italia dcrisi". Si è detto poi certo della "fine del governo e rapido ritorno alle urne. Il centrodestra è l'orizzonnte strategico irrinunciabile".(Di giovedì 30 maggio 2019)