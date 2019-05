A Quiet Place 2 | l’horror di Krasinski anticipato di due mesi

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Niccolò Sandroni A2, il sequel deldi successo diretto da John, uscirà con un anticipo di duerispetto alla data inizialmente prevista Johnnel 2018 ha scritto, diretto e interpretato Arivelazione degli ultimi anni. Il film, con un budget di “solo” 17 milioni di dollari ha incassato ben 340 milioni di dollari nel mondo ma nei piani dinon c’era nessun sequel, una sola storia senza alcun continuo. Tuttavia l’attore, in questo caso anche sceneggiatore e regista, è tornato sui suoi passi e il progetto di un secondo film è stato messo in piedi per la gioia dei fan. Aracconta di un mondo post apocalittico in cui le persone vivono in assoluto silenzio: gli alieni che hanno invaso la terra sono molto sensibili ai rumori e al primo accenno si avventano sulla fonte con ferocia. Con un limitato ...

