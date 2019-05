Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 17 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019)dailynews radiogiornale fondamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in primo piano gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare domani alle 10 alle 20 Tu Luigi Di Maio deve restare una capo politico dopo il tonfo all’europeo è lo stesso di mai a chiedere la conta telematica prima dell’assemblea dei parlamentari di questa sera che ti annunciava come una resa dei conti interna a nessuno e se c’è qualcosa da cambiare il movimento lo si farà a differenza di alcuni tu mi sono mai ma ti avevo promesso di portare al governo il movimento Ci siamo decisi di handicap Di Maio Palazzo Chigi Intanto con te incontri due vicepremier prima Salvini è Di Maio per avviare il confronto nel governo su come andare avanti che tornasse il reddito medio pro capite degli italiani più 3,6 % tra il 2014 e il 2016 in media €600 in più ...

