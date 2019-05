Traffico Roma del 29-05-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 29 MAGGIOORE 14.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI GENERALMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA SALARIA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FIDENE NELLA ZONA DI MONTE MARIO SONO INIZIATI IERI I LAVORI ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIALE DEI MONFORTANI, CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN DIREZIONE DI VIA DI TORREVECCHIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, PER CONSENTIRE LE PROVE GENERALI DELLA PARATA MILITARE IN PROGRAMMA PER IL 2 GIUGNO AI FORI IMPERIALI, VERRANNO CHIUSE ALVIA DELLE TERME DI CARACALLA, PIAZZA DI PORTA CAPENA, VIA DEI CERCHI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA CELIO VIBENNA E VIA DEI FORI ...

