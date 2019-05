Salvini ha paura di Di Battista?

Lo spread sale ancora - mentre Salvini mette paura agli investitori : Milano. "Vediamo se arriverà questa letterina da Bruxelles in cui ci multano per il debito passato". Neanche il tempo di chiudere le urne elettorali e ricomincia la diatriba a distanza tra il governo italiano e la Commissione europea, con il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, uscito vi

Salvini : “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” : “Toglierei l’abuso d’ufficio: non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel salotto di “Porta a Porta”. L'articolo Salvini: “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” proviene da ...

Matteo Salvini e quella paura matta di farsi i selfie : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco D'Ambrosio

Busta con proiettile a Salvini. “Non mi fanno paura” : Una Busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e' stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e' stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio ne' sigle di rivendicazione. Mi e' arrivato un proiettile calibro 9. Non e' bello, non e' civile, non e' simpatico, ...

Altro che fase 2 : Di Maio ha paura che Salvini faccia sul serio e preannuncia un dopo voto aggressivo : Alla campagna elettorale delle Europee se ne è innescata un’altra, quella del dopo voto. Luigi Di Maio organizza una conferenza stampa in pompa magna, la location è il Tempio di Adriano, schiera tutti i ministri e annuncia la fase due del governo. In realtà di fase due parla ben poco, così come di Europa alla vigilia del 26 maggio. Bensì il messaggio che lancia guarda già alla prossima settimana e ...

Mandata una busta con proiettile a Salvini : “Trovano l’uomo sbagliato - non ho paura” : Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed è stata sequestrata dagli artificieri della polizia. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l’assenza dell’annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio né sigle di rivendicazione, f...

Matteo Salvini - sequestrata una busta con un proiettile per il leghista : "Non ho paura - non mi fermo" : Ancora una minaccia di morte nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Una busta con all'interno un proiettile calibro 9 indirizzata proprio al vicepremier leghista è stata intercettata al Centro di smistamento postale di Roma, in piazzale Ostiense. Il pacco è stato sequestrato dagli a

Busta con proiettile indirizzata a Matteo Salvini. Il vicepremier : “Non mi fanno paura e non mi fermo” : Una Busta senza annullo postale e senza mittente, indirizzata al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Un pacco che ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di fermarlo per comprendere quale fosse il contenuto: all’interno c’era un proiettile calibronove. Per questo motivo gli artificieri della polizia di Stato, dopo che il pacco è stato intercettato dal Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ...

Busta con proiettile a Salvini - il vicepremier : "Non mi fanno paura" : Busta con proiettile a Salvini, il vicepremier: "Non mi fanno paura" La missiva è stata intercettata al Centro di smistamento postale di Roma e sequestrata dagli artificieri della polizia. Il leader della Lega: "Più che da una politica spesso ipocrita, confido nella solidarietà di milioni di italiani ...

