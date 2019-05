Ospedali nel mirino degli hacker | i dati medici un “tesoro” da proteggere

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Cartelle cliniche, esami e prenotazioni, informazioni assicurative, abitudini sessuali, indirizzi email, storia medica dei pazienti e operazioni subite. Iconservati nei computersono un ‘tesoro’ che fa gola agli. “Idi origine medica sono i più preziosi in assoluto e sono capaci di generare in media 400 dollari di danno ognuno per l’industria che ha subito la violazione. Se rapportiamo questo costo con la mole diche sono già conservati, ci rendiamo conto che il futuro presenta dei rischi colossali per i pazienti e per le aziende“. A spiegare il fenomeno è Hassan Metwalley, Ceo di Ermes Cyber Security. Irappresentano “forse quelli più sensibili in assoluto e possono arrivare a poter essere utilizzati per ricattare aziende e soprattutto i pazienti“, prosegue Metwalley. “L’informatizzazione ...