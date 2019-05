Pamela Mastropietro usata da Oseghale per le sue voglie e poi uccisa (Di mercoledì 29 maggio 2019) "Ha soddisfatto le sue voglie e poi l'ha uccisa", così nell'aula del Tribunale di Macerata dove si sta celebrando l'udienza finale del processo a Innocent Oseghale , il procuratore Giovanni Giorgio. La corte si ritirerà oggi per esprimere il verdetto sull'omcidio di Pamela Mastropietro, ma intanto accuasa e difesa si sono avvicendata nell'ultimo match. Nodo della questione, la violenza sessuale contestata dall'accusa e respinta dalla difesa come rapporto consensuale.



