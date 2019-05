M5s | De Luca | “Toninelli? Mettiamolo su uno di quei treni giapponesi a 800 km h | così lo

Elezioni comunali Livorno - primi risultati : il M5s perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

Sanità - Grillo (M5s) : 'De Luca (PD) mi lancia insulti sessisti - preferisco Crozza' : Dopo le fitte polemiche e accuse lanciate dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in direzione del ministro della Sanità Grillo, quest'ultima ha specificato che la questione non la tocca. A suo modo di vedere De Luca ha una visione della politica molto sessista. Chiede quindi ai giornalisti di non dire che lei si scontra con De Luca, e conclude: "De Luca si scontra con me, io lo ignoro". 'Da De Luca insulti sessisti. Meglio ...

Lucano - l’intervento alla Sapienza : “M5s? Funzionali a quello che stiamo vivendo. Io ancora in confino - come nel fascismo” : Ne ha per tutti, Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, intervenuto alla Sapienza di Roma, dopo le tensioni della vigilia per i tentativi annunciati da Forza Nuova di voler bloccare la sua lezione agli studenti. Da Salvini al M5s, fino alla sinistra, Lucano ha bacchettato tutti i principali partiti e protagonisti politici italiani: “Il ministro Salvini? Chi è Dio per dire parole come ‘chiudiamo i porti’, ‘castrazione ...

De Luca : “i dirigenti del M5s sono truffatori politici” : Una prova di governo penosa. Non usa mezzi termini il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca per giudicare l’operato dell’esecutivo. Dei veri e propri truffatori politici. Questi per De Luca sono i dirigenti del M5S: “sono interessato a dialogare con i cittadini che hanno votato M5S. Il gruppo dirigente dei Cinque Stelle mi sembra un gruppo di improbabili e di truffatori politici. Ma sono interessato a dialogare ...

De Luca sulla sanità : 'Abbiamo fatto un miracolo - ma il M5s vuole affossarci' : Napoli - 'Ieri al Mef, il ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno verificato che i bilanci della sanità campana sono in attivo, hanno approvato il piano ospedaliero , ci hanno detto che il piano per l'edilizia sarà approvato tra fine ...

Sanità Campania - De Luca contro M5s : “Abbiamo fatto un miracolo ma loro vogliono che non si sappia” : “Abbiamo fatto un miracolo, tutta Italia lo sa. Ma l’unico fine che hanno i 5 stelle è evitare che si sappia“. A parlare è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che difende i risultati raggiunti nel servizio sanitario campano. De Luca punta all’uscita dal commissariamento, ma al Ministero dell’Economia e della Salute non la pensano allo stesso modo. L'articolo Sanità Campania, De Luca contro M5s: ...

Su Mimmo Lucano decide un giudice - su Salvini il M5s : Mimmo Lucano è stato condannato per abuso d’ufficio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sembrerebbe così, a leggere stamattina i titoli di alcuni giornali e a sentire i commenti di parte della politica e della società civile, subito pronti a scomodare slogan come “business dell’immigrazione” e “la pacchia è finita”. Ma le cose non stanno così. Ieri Mimmo Lucano, sindaco di Riace al terzo mandato e divenuto un simbolo di ...

Sanità - De Luca : “Sto valutando di querelare per diffamazione il ministro Grillo. M5s campano fa squadrismo politico” : “Stiamo valutando se querelare per diffamazione il ministro della Salute Giulia Grillo, la quale raccoglie tutte le spinte idiote che arrivano dai suoi amici nei territori“. Lo annuncia ai microfoni di “Barba e Capelli”, su Radio Crc, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla paventata chiusura dell’ospedale di Sant’Agata De’ Goti (Benevento). “Il ministro Grillo ...

M5s - De Luca : “Multa a Rousseau? 50mila euro sono pure pochi. Fanno palle dirette - altro che democrazia diretta” : “Cinquantamila euro di multa a Casaleggio per la piattaforma Rousseau? sono pure pochi. Cinquecentomila, cinque milioni gliene dovevano dare. Mi aspetto qualche altra multa più sostanziosa”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la sanzione comminata dal Garante della Privacy alla piattaforma Rousseau per non avere protetto adeguatamente i dati ...