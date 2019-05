Il primo anno di Dazn | 81 milioni di ore di streaming

Napoli - Di Lorenzo è il primo colpo della nuova stagione : all’Empoli andranno 10 milioni : Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli per la stagione 2019-2020: il terzino verrà prelevato dall’Empoli per un costo di 10 milioni di euro Dopo aver concluso la stagione al secondo posto, dietro la Juventus, con diverse giornate d’anticipo, il Napoli pensa già a quello che sarà il mercato estivo in vista della prossima stagione. Il ds Giuntoli sta per mettere a segno il primo colpo. La società ha messo gli occhi su ...

Il primo anno di Iliad : Levi torna all’attacco - prezzi bassi in futuro? : Iliad torna all'attacco per ribadire i propri intenti attraverso la voce dell'Amministratore Delegato Benedetto Levi. Il 29 maggio 2019 il gestore di origini transalpine compirà il suo primo anno d'età, un motivo in più per fare il punto della situazione, raccolto dalla penna della collega Maria Elena Zanini a margine della versione cartacea del 'Corriere della Sera', e riportato da 'mondomobileweb.it'. Le promesse fatte sono state mantenute, ...

I The Kolors saranno in tour in estate - ecco il primo concerto : I The Kolors avevano in programma quattro concerti nei club nel mese di aprile, poi rimandati al mese di ottobre. Le date in programma tra il 3 e l'8 aprile a Torino, Milano, Roma e Napoli sono state posticipate al mese di ottobre, tra il 9 e il 17. Prima dell'autunno, però, i The Kolors terranno alcuni concerti nelle piazze italiane e torneranno a suonare dal vivo per i fan dopo l'esperienza televisiva di Stash Fiordispino - frontman del ...

Gemelli di governo - la prova della verità e le candeline del primo anno : Il direttore del Corriere della Sera scrive su 7: «I due vicepremier saranno impegnati a scandagliare i risultati delle elezioni europee, a pesare i successi e le sconfitte... Proviamo a immaginare cosa può accadere dopo il 26 maggio»

Semifinali playoff Serie B - nel primo atto Verona e Pescara non vanno oltre lo 0-0 [FOTO] : 1/18 Paola Garbuio/LaPresse ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Mi Fan Festival dal 22 al 24 maggio : tanti sconti per il primo compleanno italiano di Xiaomi : Dal 22 al 24 maggio torna il Mi Fan Festival: Xiaomi festeggia il suo primo compleanno italiano con tante offerte sul suo store ufficiale mi.com. L'articolo Mi Fan Festival dal 22 al 24 maggio: tanti sconti per il primo compleanno italiano di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

La sai l'ultima - ci saranno tre jolly. Nel cast Geppo Show - Uccio De Santis primo ospite (Anteprima Blogo) : Tre capitani e altrettanti jolly. Prende forma il format della nuova edizione de La sai l’ultima?, che tornerà in onda a partire dal prossimo 4 giugno dopo undici anni di stop.Sei puntate, non in diretta, che vedranno come sempre al centro della scena barzellettieri provenienti da tutta Italia. Questi andranno a formare tre squadre, “allenate” da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. ...

La sai l'ultima - ci saranno tre jolly. Nel cast Geppo Show - Uccio De Santis primo ospite (Anteprima Blogo) : Tre capitani e altrettanti jolly. Prende forma il format della nuova edizione de La sai l’ultima?, che tornerà in onda a partire dal prossimo 4 giugno dopo undici anni di stop.Sei puntate, non in diretta, che vedranno come sempre al centro della scena barzellettieri provenienti da tutta Italia. Questi andranno a formare tre squadre, “allenate” da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. ...

Meghan e Harry festeggiano il primo anniversario di nozze. E fanno pace con Kate (per una buona causa) : Meghan Markle e Harry festeggiano il primo anniversario di nozze e depongono le armi nei confronti di Kate Middleton per una buona causa. Le ultime settimane sono state particolarmente emozionanti per la coppia. All’inizio di maggio, Meghan ha dato alla luce il piccolo Archie, mentre poco dopo ha celebrato il primo anno da duchessa di Sussex. Sono trascorsi già 12 mesi da quando l’attrice di Suits varcò la soglia della St. ...

Sesso al primo appuntamento : gli uomini a cui sembra interessi meno - lo fanno di più : Lo cantava Ferradini a inizi anni Ottanta: “Chi meno ama è più forte, si sa”. Lo ribadiva la Nannini con il suo bello che faceva il paio con impossibile nel 1986. Lo confermava mia nonna (e chissà quanti prima di lei!), che mi diceva (da) sempre: “In amor vince chi fugge”. Pare che non sia solo questione di saggezza popolare: in amore, o comunque al primo approccio, dimostrare disinteresse e distacco sembrerebbe, a sorpresa, un buon punto di ...

Spread - ecco quanto è cresciuto nel primo anno di governo Lega-M5S : Nel primo anno di governo Lega-Cinque stelle, lo Spread è tornato in fibrillazione. Anzi, da prima del governo: la pubblicazione del “contratto del cambiamento” fu responsabile della prima impennata. ecco le date chiave...

Lenovo svela il primo notebook con schermo pieghevole - esordirà il prossimo anno : Gli smartphone pieghevoli non sono ancora in commercio, ma hanno già suscitato grandissimo interesse, perché non pensare direttamente a un computer pieghevole? Lenovo, primo produttore mondiale di PC, ha presentato un prototipo alla conferenza Accelerate 2019 che è in corso in Florida. Fino a un momento non meglio precisato del 2020 non sarà pronto per entrare nella famiglia dei ThinkPad X1, ma i giornalisti della stampa statunitense hanno ...

Le violenze contro i musulmani in Sri Lanka hanno causato il primo morto : Le violenze contro i musulmani in Sri Lanka seguite agli attentati di Pasqua hanno causato il primo morto: un 45enne aggredito all’interno della sua bottega da carpentiere nel distretto di Puttalam, nella Provincia del Nord-Ovest, dove è stato mantenuto il coprifuoco