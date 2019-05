BRUNELLO CUCINELLI INCONTRA JEFF BEZOS ' Silicon Valley? Lì i ' nuovi Leonardo' '

BRUNELLO CUCINELLI - ricavi primo trimestre pari a 160 - 4 milioni : +8 - 1% : Il primo trimestre di Brunello Cucinelli si chiude con ricavi netti pari a 160,4 milioni di Euro in crescita dell'8,1% a cambi correnti, +7,1% a cambi costanti, rispetto ai 148,3 milioni di Euro dello ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per BRUNELLO Cucinelli : Aggressivo avvitamento per il re del cachemire , che tratta in perdita del 2,27% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...