ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Arrivano i provvedimenti del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per la rissa di domenica sera al Mapei Stadium alla fine del primo tempo di Atalanta-per un turno, del. Quest’ultimo, la cui reazione ha provocato il parapiglia in campo, è stato ancheto per. Nove glidella 38a giornata di campionato che dovranno saltare la prima partita della prossima stagione: Keita dell’Inter, Bakayoko del Milan, Depaoli del Chievo, Ilicic dell’Atalanta, Pajac dell’Empoli, Parisic dell’Inter e Perucchini dell’Empoli, espulso perché alzatosi dalla panchina per protestare con l’arbitro. L'articolodiper l’attaccante delilNapolista.

SSCNapoliNews : Squalificati Magnanelli e Berardi. Multa di 5mila euro per l’attaccante del Sassuolo -