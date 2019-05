Serie A 2019-2020 | i bookies iniziano già a scatenarsi | Juve sempre favorita

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia domina gara-5 e raggiunge Cremona in semifinale. Trento demolita nel secondo quarto : L’Umana Reyer Venezia si aggiudica in maniera netta e incontrovertibile gara-5 dei quarti di finale, battendo la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 87-62. Gli uomini allenati da Walter De Raffaele sfideranno, quindi, la Vanoli Cremona in semifinale scudetto, con la prima gara prevista giovedì al PalaRadi. Top scorer è Marquez Haynes con 23 punti, ma finché la partita ha qualcosa da dire i 19 di Michael Bramos sono quelli che ...

Pronostici play-off Serie C - 2° turno nazionale 29-5-2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per il secondo turno nazionale di play-off che si giocherà il giorno 29 maggio 2019Molto particolari questi sorteggi del secondo turno nazionale di Playoff di Serie C, un quarto di finale che però – con la finale inutile ai fini della promozione – ha quindi il sapore di un match ancora più importante.Particolari, si, perché alla fine i sorteggi hanno mantenuto, chissà quanto aleatoriamente, ...

Nintendo tocca la Puglia nella tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 : Nintendo in occasione della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 arriverà fino in Puglia, per la precisione la tappa italiana sarà Polignano a Mare dove videogiochi e sport estremi si incontreranno in diverse giornate di festa.La competizione di tuffi più entusiasmante al mondo si terrà dal 31 maggio al 2 giugno, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Basket Serie A 2019 - Gianluca Mauro : “Trieste darà continuità al progetto. Iscrizione all’Eurocup è un atto dovuto” : L’Alma Trieste ha terminato il suo campionato dopo la sconfitta in gara-4 nei quarti di finale dei Playoff contro la Vanoli Cremona. Una stagione eccezionale quella della squadra di Dalmasson, che, al primo colpo dopo il ritorno in Serie A, ha subito raggiunto la post season. Una stagione, però, contrassegnata anche da qualche problema extra campo e da alcune difficoltà societarie che hanno messo anche a repentaglio il futuro di Trieste. ...

Basket - Serie A 2019 : Vincenzo Esposito è il nuovo allenatore di Brescia : Dopo l’addio ad Andrea Diana, la Germani Basket Brescia ha comunicato che l’allenatore per la prossima stagione sarà Vincenzo Esposito. Il tecnico campano è reduce dall’esperienza sulla panchina della Dinamo Sassari, dalla quale si è dimesso nel Febbraio scorso prima dell’inizio delle Final Eight e con la squadra al sesto posto. che da giocatore è stato una vera icona del Basket italiano, si arricchisce di un nuovo ...

Nuoto Sincronizzato - World Series Greensboro 2019 : terza giornata. Ori per Giappone e Ungheria prima del Gran Galà di chiusura : Domenica d’azione per il nuovo Sincronizzato nell’Aquatic Centre di Greensboro (NC, USA), dove è andata in scena la terza giornata di gare della sesta tappa delle World Series che ha assegnato gli ultimi due titoli di squadra assieme al Gran Galà di chiusura. Nell’evento Highlight della giornata ha partecipato il solo team ungherese che tramite una routine ricca di mosse acrobatiche, salti, salti e lanci ha così intrattenuto ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia e Trento - al Taliercio gara-5 decide l’ultima semifinalista : Una semifinale la conosciamo già: è Milano-Sassari. L’altra, invece, deve ancora essere definita completamente: Cremona aspetta la vincente di uno scontro ormai classico dei Playoff scudetto, quello tra Venezia e Trento, che arriva a gara-5 senza che mai sia stato violato il fattore campo. Al Taliercio le squadre arrivano con un dato statistico alle spalle: mai una delle due ha realizzato più di 72 punti in una singola gara (Trento nella ...

Calcio - Serie B 2019 : Pescara-Verona 0-1. Gli scaligeri sfideranno il Cittadella per la promozione in A : Clamoroso a Pescara: il Verona si impone per 0-1 nella semifinale di ritorno dei play-off promozione della Serie B di Calcio e, in virtù dello 0-0 della gara d’andata, si qualifica alla finale, dove si giocherà un posto nel massimo campionato italiano con il Cittadella, che ieri, contro ogni pronostico, aveva eliminato il Benevento. A decidere questa sera una rete su rigore di Di Carmine al minuto 73. Tabellino Pescara-Verona ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta (terza) ed Inter in Champions League - Empoli retrocesso in B : Tanto rumore per nulla: tante emozioni nell’ultima tornata della Serie A di Calcio, ma nulla cambia nelle zone alte della graduatoria, dato che le quattro pretendenti ai due posti in Champions League vincono tutte. L’Atalanta dunque chiude al terzo posto, dopo aver rimontato e battuto per 3-1 il Sassuolo. Con i nerazzurri bergamaschi vanno nel massimo torneo continentale anche i nerazzurri meneghini: l’Inter soffre fino ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : uno straordinario James Nunnally trascina Milano in semifinale! Avellino si arrende in gara-5 : Dopo aver rischiato di abbandonare clamorosamente al primo turno la lotta per il titolo, Milano riesce a conquistare una sofferta semifinale avendo la meglio contro Avellino nella quinta e decisiva sfida dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket con il punteggio di 92-76. La formazione di Simone Pianigiani si ritrova nel momento più importante e delicato riuscendo ad andare oltre le numerose assenze e le difficoltà ...

Serie A calcio 2019 : classifica finale e verdetti. Scudetto - qualificate a Champions League ed Europa League - retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti. La Juventus si è laureata Campionessa d’Italia, i bianconeri hanno dominato la stagione e hanno conquistato l’ottavo Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora si è qualificata alla prossima Champions League insieme al Napoli secondo classificato, all’Atalanta alla sua prima storica apparizione nell’Europa che conta e ...

Pallamano - Serie A1 2019 : Scudetto al Bolzano! Pressano sconfitto in gara-2 - altoatesini sul tetto d’Italia : Si chiude con la festa del Bolzano la Serie A1 di Pallamano maschile 2019. I ragazzi altoatesini, guidati in panchina da Boris Dvorsek, hanno sconfitto il Pressano anche in gara-2, con il nitido punteggio di 28-18, al termine di una sfida sostanzialmente senza storia sin dall’inizio, dopo il parziale di 7-3 nel primo quarto d’ora, chiudendo la frazione 14-7. Falcidiati dagli infortuni, con Dallago, Alessandrini e Di Maggio ai box, i ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : la finale sarà tra Valsugana e Villorba : sarà la sfida tra Valsugana e Villorba quella che deciderà, il prossimo sabato 1 giugno, a Calvisano, la vincitrice dello scudetto della Serie A di Rugby femminile. Oggi infatti sono andate in scena le due semifinali, con la grande sorpresa di Roma, dove le ragazze della Capitolina, primatiste del gruppo 1, sono uscite sconfitte sotto una pioggia battente con il Villorba di Sara Barattin e Manuela Furlan. Semifinali Serie A Rugby femminile ...