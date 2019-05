Samsung Galaxy M40 e Galaxy A10s arriveranno a breve | ecco specifiche e prezzi

Problemi di volume massimo con le cuffie per il Samsung Galaxy S8 con patch di maggio : Stanno emergendo in queste ore le prime problematiche riguardanti il Samsung Galaxy S8, in seguito al download del recente aggiornamento di maggio. Come avviene con ogni patch che si rispetti, infatti, anche con quella di maggio ci sono delle anomalie riscontrate dal pubblico italiano, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere questo martedì. Insomma, dopo aver analizzato le caratteristiche del nuovo pacchetto software, giunto in Italia ...

OnePlus riparte all’attacco e prende in giro iPhone e Samsung Galaxy S10 con un video : Da OnePlus arriva un nuovo video promozionale dedicato a OnePlus 7 Pro e che, allo stesso tempo, prende in giro Apple e Samsung. Guardiamolo insieme L'articolo OnePlus riparte all’attacco e prende in giro iPhone e Samsung Galaxy S10 con un video proviene da TuttoAndroid.

Blocchi improvvisi per i Samsung Galaxy S10 dopo le patch di maggio. Li avete notati? : I possessori di Samsung Galaxy S10, S10 Plus ed S10e non se la stanno passando bene con l'ultimo aggiornamento, tra freeze del dispositivo che richiedono riavvi e i lettori di impronte digitali che smettono di funzionare. Una soluzione non è ancora disponibile. L'articolo Blocchi improvvisi per i Samsung Galaxy S10 dopo le patch di maggio. Li avete notati? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e è in offerta bomba su eBay a 450 euro : A pochi mesi dalla presentazione Samsung Galaxy S10e è già acquistabile a un prezzo decisamente allettante: oggi lo trovate in offerta a meno di 450 euro. L'articolo Samsung Galaxy S10e è in offerta bomba su eBay a 450 euro proviene da TuttoAndroid.

Tentazione Vodafone Huawei P30 - P30 Pro e Samsung Galaxy S10e : prezzo senza anticipo : Le occasioni proposte da Vodafone dal 26 maggio coinvolgono anche altri smartphone oltre a quelli di cui vi abbiamo parlato nel weekend (Huawei P20 Lite, Mate 20 e Lite e Galaxy S10): vi piacerebbe pagare i Huawei P30 e P30 Pro, e magari anche il Samsung Galaxy S10e, in piccole rate, facendo a meno di versare il contributo iniziale? Il gestore rosso ve lo permette, a patto che abbiate ricevuto l'agognato SMS da parte dell'ufficio commerciale (ci ...

Pesanti problemi per il Samsung Galaxy S10 dopo l’aggiornamento di maggio : Il Samsung Galaxy S10 è stato bersaglio di alcuni bug piuttosto fastidiosi dopo l’ultimo aggiornamento fornito dall'azienda sudcoreana. Si tratta della patch, quella che apporta interessanti miglioramenti con annesse funzionalità nuove di zecca alla fotocamera, senza trascurare la l'arrivo del firmware sulla sicurezza di maggio 2019. Un aggiornamento corposo che però ha già mostrato delle problematiche per alcuni utenti possessori del Samsung ...

Display rotto per il Samsung Galaxy S7 : tempi di consegna con Smart Repair e confronto prezzi : Torna attuale un argomento delicato come quello relativo alla rottura del Display per tutti gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7. Casi a quanto pare non così rari come abbiamo avuto modo di riscontrare nell'ultimo periodo. Dopo il lancio di un'iniziativa ufficiale come Smart Repair, coi relativi feedback da parte dell'utenza che ha deciso di testare immediatamente il programma, occorre un confronto rispetto a quanto vi ho ...

Sì - esiste il Samsung Galaxy Fold in versione Game of Thrones (da 7000 euro) : Due protagonisti delle cronache recenti trovano un punto d’incontro inaspettato con la versione speciale e un po’ pacchiana di Samsung Galaxy Fold dedicata a Game of Thrones con la scocca dello smartphone pieghevole che è stata modificata e decorata ad hoc per riprendere lo stile e offrire rimandi alla popolare serie. Risuona ancora l’eco dell’ultima puntata di Trono di Spade che ha diviso gli animi (qui i migliori meme a ...

Manuale Samsung Galaxy A20e Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy A20e PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A20e.

Samsung usa il ban USA di Huawei per proporre il passaggio a Samsung Galaxy S10 - a Singapore : Il team di Samsung non perde tempo e ha deciso di lanciare un'iniziativa sul proprio store di Singapore dedicata agli utenti Huawei che temono guai con Google L'articolo Samsung usa il ban USA di Huawei per proporre il passaggio a Samsung Galaxy S10, a Singapore proviene da TuttoAndroid.

Disney e Samsung rilasciano degli sfondi esclusivi per i Samsung Galaxy S10 : Samsung ha annunciato il rilascio di una nuova serie di sfondi per i Samsung Galaxy S10 realizzati con la Disney e dedicati ai fan dei personaggi di questo brand L'articolo Disney e Samsung rilasciano degli sfondi esclusivi per i Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Evidenti passi in avanti per il Samsung Galaxy S10 con la modalità notturna tramite patch di maggio : Sta iniziando in queste ore la diffusione su larga scala dell'aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Samsung Galaxy S10. Si tratta di una patch che non si limiterà a portare avanti il solo discorso riguardante la sicurezza del top di gamma 2019, ma che al contrario si rivelerà utilissima per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano miglioramenti sul fronte fotocamera. In sostanza, si darà continuità a quanto vi abbiamo ...

Che fine ha fatto Samsung Galaxy Fold? Ecco la situazione tra rinvii e cancellazioni : Che fine ha fatto Samsung Galaxy Fold? Il lancio del primo smartphone pieghevole della storia è stato rimandato, e non ci sono notizie sulla nuova data. L'articolo Che fine ha fatto Samsung Galaxy Fold? Ecco la situazione tra rinvii e cancellazioni proviene da TuttoAndroid.

Scattano il 24 maggio gli XDays MediaWorld con Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone X a prezzo basso : Viviamo giorni molto interessanti per quanto riguarda le offerte MediaWorld, considerando il fatto che dopo il volantino partito pochi giorni fa in Italia (trattato con un articolo specifico sul nostro magazine), oggi 24 maggio sono scattati ufficialmente gli XDays con cui ci potremo portare a casa modelli come i vari Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone X a prezzi vantaggiosi. Si tratta di promozioni disponibili solo online, che per forza di cose ...