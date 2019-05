Koulibaly cittadino onorario – La proposta dopo i cori di Inter-Napoli

forzazzurri

(Di martedì 28 maggio 2019) Il quotidiano La Repubblica rende noto che il Consiglio comunale diha approvato il provvedimento per far diventare Kalidoudi– A seguito deirazzisti subiti durantedello scorso 26 dicembre, è stata avanzata ladi conferire al difensore senegalese la cittadinanza onoraria dinel corso della partita fu anche espulso per aver applaudito l’arbitro per averlo ammonito. Il fatto testimonia quanto fosse teso il centrale difensivo a causa dei ripetutidi stampo razzista. LaIl Consiglio comunale ha detto sì al conferimento della cittadinanza onoraria al giocatore delKalidou. Laè stata presentatarazzisti contro il campione azzurro durante la partita. La partita fu giocata a San Siro nel ...

salvione : Koulibaly sarà cittadino onorario di Napoli - FansCalcio : Koulibaly sarà cittadino onorario di Napoli - kirkjtkirk : RT @rep_napoli: Koulibaly sarà cittadino onorario di Napoli [news aggiornata alle 21:21] -