Blood & Truth | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di martedì 28 maggio 2019) Quest’oggi vi porteremo nella realtà virtuale di Sony con un nuovo sparatutto/action in prima persona, che abbiamo avuto modo di giocare per voi in questi giorni. A seguire le nostre impressioni con ladiè la nuova esclusiva Playstation 4 pensata per il visore Playstation VR, la quale trasporta il giocatore in un FPS action in prima persona. Il gioco inizia all’interno di un vecchio edificio, seduti davanti ad una scrivania, dove avremo a che fare con un misterioso individuo, il quale ci richiederà di raccontargli gli eventi accaduti in passato, vivendoli in prima persona. Veniamo catapultati dunque in poco tempo nella prima missione di gioco, la quale fungerà da Tutorial e dove potremo apprendere tutto quello che c’è da sapere per giocare, ...

