Wacky Races i nuovi episodi con Muttley | Penelope Pitstop e Dick Dastardly

tvzap.kataweb

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ancora una volta lascalda i motori, tornano con le nuove inedite avventurei personaggi principali della serie cult anni Ottanta di Hanna-Barbera su Cartoonito (canale 46 del DTT) da 17 giugno tutti i giorni dal lunedì al giovedì, alle 19.30., anticipazioni Nuove gare, tra emozioni, pericoli e tante risate: i mitici protagonisti della serievivranno infatti avventure che li porteranno dall’antica Grecia, alla ricerca del Vello D’oro, al magico mondo di Hollywood, fino alle miniere del Re Salomone in Africa. Si confronteranno con la Regina Vittoria durante una gara in Gran Bretagna e con la scoperta di Atlantide, la città perduta, nel più profondo degli oceani. Quindi in un balzo temporale resteranno bloccati nella realtà virtuale di un videogioco e tenteranno di tutto per riuscire a salvarsi. Dovranno ...