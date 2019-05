No al cane in chiesa per il funerale del padrone! Pavel assiste dall’esterno

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ile il suo amato proprietario vivevano in simbiosi ed erano inseparabili. parenti e amici avevano trovato naturale portare anche l'esemplare di labrador inper l'ultimo saluto al defunto ma il prete ha detto no. Chi lo ha vistore da lontano aldel padrone, tenuto al guinzaglio all'esterno della, non potrà più fare a meno di ricordare i suoi ululati e i guaiti di dolore, non dolore fisico ma un pianto per il suo amato proprietario appena scomparso che ha commosso i presenti., questo il nome del, probabilmente avrebbe voluto sedersi lì al centro dellaacanto alla bara dell'amato padrone per un ultimo saluto ma ha dovutore all'intera cerimonia funebre sulla soglia di ingresso dell'edificio di culto per espressa decisione del parroco. È accaduto a Torino dove il prete ha ordinato che ilrestasse fuori per non violare la sacralità del rito religioso funebre e della stessaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...