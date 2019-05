Renault Clio Cup - Danzando sotto la pioggia a Imola

quattroruote

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo lesordio della stagione al Mugello, laCup Italia ha fatto tappa a. E lo spettacolo non è certo mancato, tra "prime" assolute, condizioni del tempo non certo da fine maggio e la bellezza della pista del Santerno.Un nuovo protagonista. Ebbene, parlavamo di "prime", ed è stato il caso di Filippo Distrutti, il 21enne pilota umbro della NextOneMotorsport, che ha vinto Gara 2la, inserendosi di diritto tra i protagonisti di questa stagione ora è secondo in classifica grazie anche alla piazza donore ottenuta in Gara 1. Che è stata, invece, terra di conquista del lombardo Felice Jelmini (Composit Motorsport), alla seconda affermazione stagionale. Fulvio Ferri (Faro Racing), invece, vincitore a sua volta in Toscana, è stato autore adi una doppia pole. Jelmini, dunque, in Gara 1, ha dimostrato di andare molto forte anche sul ...

satanargh : parliamo delle cose importanti: se fca e renault si fondono pretendo una clio a metano. Ne compro 7 - Digicontact : Accordi #FCA #Renault ????? fanno accoppiare la #Punto con la #Clio ???????????? ?? - AutoVeenstra : Renault Clio Estate 1.5 dCi ECO Expression 50 procent deal 3.475,- ACTIE LED / PDC / Navi / Airco / Cruise... -